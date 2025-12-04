La temporada de la Fórmula 1 entra en su capítulo final y el Gran Premio de Abu Dabi será el escenario donde se conocerá al nuevo campeón del mundo. El circuito de Yas Marina recibirá desde este viernes la última fecha del calendario, con la actividad inicial de las prácticas libres y con la atención centrada en un cierre que promete tensión vuelta a vuelta.

A las 06:30 comenzará la primera práctica libre, mientras que la segunda tanda está programada para las 10:00. Será el inicio de un fin de semana decisivo que, por primera vez en años, presenta una definición entre tres pilotos con posibilidades concretas de quedarse con el título.

Lando Norris, líder del campeonato con 408 puntos, llega con la ventaja matemática y con la misión de defenderla. En su escenario ideal, con solo subirse al podio asegurará su primera corona en la máxima categoría. El británico mantuvo una regularidad clave durante el año, pero sabe que no tiene margen para errores.

La principal amenaza es Max Verstappen, decidido a consumar una de las remontadas más impactantes de los últimos tiempos. El neerlandés ganó cinco de las últimas ocho carreras, se subió al podio en las otras tres y desplazó a Oscar Piastri del segundo lugar de la clasificación. Con 396 puntos, necesita ganar en Abu Dabi y que Norris quede afuera del podio para conquistar su quinto título consecutivo.

El tercer aspirante es Oscar Piastri, que llega con 392 puntos y dependerá no solo de su rendimiento sino del tropiezo de los demás. El australiano tuvo un año irregular pese a haber liderado el campeonato en varios tramos. Para ser campeón, su mejor escenario es ganar la carrera y que Norris termine sexto o peor, sin importar la posición de Verstappen.

Argentina también tendrá representación en la última cita del año: Franco Colapinto correrá con Alpine en busca de sus primeros puntos en una temporada compleja. El piloto de Pilar viene de un 14° puesto en Qatar, en un fin de semana en el que el equipo sufrió la falta de repuestos y se vio obligado a competir al límite.

Con 24 Grandes Premios completados y una definición abierta, Abu Dabi se prepara para un cierre electrizante. La Fórmula 1 llega a su última curva con tres candidatos separados por apenas 16 puntos y un nuevo campeón que se coronará en el desierto.