Se consumó esta tarde en el auditorio de la Casa de Gobierno de Neuquén capital el acto de jura de los nuevos funcionarios, entre ellos ministros y secretarios, que acompañarán al mandatario Rolando Figueroa en el segundo tramo de su gestión, que contemplará los años 2026 y 2027.

Del acto participaron la senadora nacional electa, Julieta Corroza; el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luis Ousset; la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres; como así también el resto de los miembros de Gabinete y diputados provinciales.

Realizaron su juramento los flamantes ministros Tanya Bertoldi (Infraestructura) y Josefina Codermatz (Juventud, Cultura y Deporte).

Además, hicieron lo propio Mage Ferraresso (secretaria de Obras Públicas), Gustavo Coatz (secretario del Interior), Rubén Etcheverry (secretario de COPADE) y Miryan Abojer (secretaria de Desarrollo Humano), Lorena Barabini (secretaria de Mujeres y Diversidad), Marita Villone (secretaria de Deporte y Cultura), Pablo Castillo (secretaria de Trabajo) y Ana Servidio (secretaria de Vivienda y Hábitat).

Luego de eso, Rolando Figueroa entregó decretos de designación para el resto de los funcionarios. Ellos son Joaquín Perren (a cargo de la Agencia de Innovación para el Desarrollo), Karina Montecinos (subsecretaria de Mujeres y Diversidad), Natalia Fenizi (subsecretaria de Derechos Humanos), Juan Manuel Morales (subsecretario de Industria y Modernización) y Carlos Vivero (subsecretario de Atención Ciudadana).

El evento estuvo cargado de emotividad por el reciente fallecimiento de Luis Marchisio, reconocido profesional de la medicina en la Provincia y esposo de la secretaria de Emergencia de Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.