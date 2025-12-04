En la madrugada de este jueves, dos hombres fueron detenidos por personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal, luego de ingresar a una vivienda en la ciudad de Neuquén. El hecho tuvo lugar en la calle Neuman Otto Max, tras el alerta recibido de un vecino que observó la presencia de los sospechosos.

Según el relato de un hombre, un sujeto ingresó al domicilio de su vecino mientras otra persona permanecía afuera, aparentemente haciendo de “campana” para avisar sobre la presencia de algún transeúnte o la llegada de la policía. Ante esta situación, el testigo inmediatamente notificó a las autoridades.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales realizaron una exhaustiva verificación del área. Tras inspeccionar el patio de la vivienda, encontraron a un joven de 21 años oculto en la oscuridad, en evidente intento de evadir a la policía. El individuo fue rápidamente demorado y trasladado al destacamento.

Simultáneamente, las características del segundo sospechoso, quien había escapado al notar la presencia policial, fueron irradiadas a otras unidades en la zona. Minutos después, en la intersección de las calles Quimey y Reconquista, el personal policial logró interceptar al segundo hombre, de 22 años. Este también fue reconocido por el testigo del hecho, lo que permitió su identificación y posterior demora. Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 21 para llevar a cabo las actuaciones correspondientes.