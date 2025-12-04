La idea de convertir a Las Perlas en un municipio volvió a escena después del último corte de agua que dejó a muchos vecinos sin suministro. Un grupo de habitantes comenzó a reunirse con la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) para reactivar un viejo proyecto que busca que la localidad recupere autonomía política y administrativa.

Odarda (en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550) explicó que la propuesta tiene antecedentes: en 2013, cuando presentó una iniciativa similar en la Legislatura de Río Negro, que nunca fue tratada. Desde aquel momento —dijo— las condiciones solo empeoraron. Las Perlas pasó de unos 10.000 habitantes a más de 20.000, pero continúa dependiendo de Cipolletti como un “barrio más” al que no se le garantiza ningún derecho básico. La legisladora remarcó que la localidad llegó a tener estatus de comisión de fomento, pero hoy está “totalmente desatendida”.

Las carencias son visibles en cada área. Hay una sola escuela para toda la población, un centro de salud colapsado y casos de emergencias donde la ambulancia no llega a tiempo. Los vecinos relataron muertes evitables y situaciones límites vinculadas a la falta de asistencia. Sumado a eso, la energía eléctrica en los últimos días debió ser tomada de Neuquén porque Edersa ya no podía cubrir la demanda.

Otro punto de conflicto es el largo recorrido que deben hacer para votar: muchos vecinos son trasladados hasta Cerro Policía porque la jurisdicción administrativa no coincide con la vida cotidiana de Las Perlas, que solo se conecta por caminos neuquinos. Esto deriva además en que una parte importante de la población vote en Neuquén y no en Río Negro, lo que —según Odarda— influye en la falta de respuestas políticas.

Propuesta

Para la legisladora, detrás del desinterés estatal hay motivos económicos: regalías hidrocarburíferas, áreas protegidas y tierras con valor estratégico. “Lo que se protege no es a los vecinos, sino los recursos”, afirmó. Y añadió que no es válido usar como excusa que muchos habitantes no tienen títulos de propiedad, porque la situación dominial es responsabilidad de la provincia.

El proyecto de municipalización estaría listo la semana próxima, según adelantó. La idea es abrir el debate legislativo y exponer la situación actual. Si la iniciativa prospera, Las Perlas se convertiría en el municipio número 40 de Río Negro, replicando el proceso que atravesó Dina Huapi años atrás. Si no, insistió Odarda, Cipolletti deberá asumir de una vez la responsabilidad de garantizar servicios básicos.

La crisis en Las Perlas

La localidad supera los 20.000 habitantes, depende administrativamente de Cipolletti y carece de servicios esenciales: solo tiene una escuela, un centro de salud insuficiente, problemas constantes con el agua y la energía, y ausencia de controles en sus balnearios. El acceso es exclusivamente por Neuquén y parte de sus vecinos vota allí. El proyecto de municipalización busca devolverle autonomía y representación.

