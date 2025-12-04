La Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura, que se disputarán entre el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. Los cruces Boca–Racing y Gimnasia–Estudiantes ya tienen a sus equipos arbitrales confirmados y con antecedentes recientes en partidos de alto voltaje.
Para el duelo entre Boca y Racing, programado para el domingo a las 19 en La Bombonera, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera, acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes. Silvio Trucco estará a cargo del VAR. Herrera, árbitro internacional FIFA, viene de dirigir la final de la Copa Libertadores y acumula un extenso historial con ambos clubes, con números repartidos y varios encuentros definitorios en su carrera.
En el otro cruce, el clásico platense del lunes a las 17, Facundo Tello será el árbitro principal, con Pablo Acevedo y Diego Bonfa como asistentes. Lucas Novelli estará al frente del VAR. El bahiense suma cuatro clásicos entre Gimnasia y Estudiantes, con actuaciones recientes que influyeron directamente en resultados y momentos clave del derby.
La programación sufrió modificaciones a pedido de los organismos de seguridad bonaerenses debido a la realización de eventos masivos en La Plata, por lo que el clásico pasó al lunes.
A continuación, el detalle de cada designación:
Domingo 7 de diciembre — 19:00
Boca vs. Racing
Árbitro: Darío Herrera
Asistentes: Cristian Navarro y Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Lunes 8 de diciembre — 17:00
Gimnasia vs. Estudiantes
Árbitro: Facundo Tello
Asistentes: Pablo Acevedo y Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
Con las designaciones confirmadas, las semifinales del Clausura ya tienen todo listo para dos jornadas cargadas de expectativa, historia y una definición que promete ser de las más intensas del año.