La Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura, que se disputarán entre el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. Los cruces Boca–Racing y Gimnasia–Estudiantes ya tienen a sus equipos arbitrales confirmados y con antecedentes recientes en partidos de alto voltaje.

Para el duelo entre Boca y Racing, programado para el domingo a las 19 en La Bombonera, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera, acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes. Silvio Trucco estará a cargo del VAR. Herrera, árbitro internacional FIFA, viene de dirigir la final de la Copa Libertadores y acumula un extenso historial con ambos clubes, con números repartidos y varios encuentros definitorios en su carrera.

En el otro cruce, el clásico platense del lunes a las 17, Facundo Tello será el árbitro principal, con Pablo Acevedo y Diego Bonfa como asistentes. Lucas Novelli estará al frente del VAR. El bahiense suma cuatro clásicos entre Gimnasia y Estudiantes, con actuaciones recientes que influyeron directamente en resultados y momentos clave del derby.

La programación sufrió modificaciones a pedido de los organismos de seguridad bonaerenses debido a la realización de eventos masivos en La Plata, por lo que el clásico pasó al lunes.

A continuación, el detalle de cada designación:

Domingo 7 de diciembre — 19:00

Boca vs. Racing

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Cristian Navarro y Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Lunes 8 de diciembre — 17:00

Gimnasia vs. Estudiantes

Árbitro: Facundo Tello

Asistentes: Pablo Acevedo y Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Con las designaciones confirmadas, las semifinales del Clausura ya tienen todo listo para dos jornadas cargadas de expectativa, historia y una definición que promete ser de las más intensas del año.