Un acto de maltrato que generó preocupación en el Parque Central

Un mediodía sofocante volvió a poner en evidencia una escena que genera repudio cada vez que ocurre en la ciudad: un perro quedó atado en la caja de una camioneta, sin agua y completamente expuesto al sol, en pleno Parque Central de Neuquén.

El hecho ocurrió este miércoles, en uno de los días más calurosos de la semana.

Un agente vio la situación y pidió asistencia

Según la información policial, un efectivo que recorría el sector se acercó a la camioneta tras advertir la presencia del animal en evidente estado de deshidratación. El perro no tenía ningún tipo de protección contra el calor y estaba sujeto con una correa en la parte trasera del vehículo.

Ante la gravedad del cuadro, el personal policial solicitó apoyo y comenzó a buscar al propietario del rodado dentro del predio.

El dueño apareció minutos después

Mientras los agentes evaluaban cómo asistir al animal, el dueño del vehículo regresó al estacionamiento. Los policías solicitaron explicaciones por la situación y procedieron a verificar el estado del perro, que fue hidratado en el lugar.

El episodio volvió a encender el debate por el cuidado responsable en los espacios públicos de la ciudad.

Un espacio pensado para el disfrute, no para el abandono

El Parque Central es uno de los principales puntos de encuentro de Neuquén, donde familias y mascotas comparten actividades y recreación. La presencia de un animal expuesto al calor extremo y sin condiciones mínimas de bienestar generó profunda indignación entre quienes presenciaron la escena.

Las autoridades recordaron que el maltrato animal está tipificado en la legislación vigente y que cualquier persona puede denunciar situaciones similares ante la Policía o en las dependencias municipales correspondientes.