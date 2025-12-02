El campeonato de Fórmula 1 se definirá este domingo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha de la temporada 2025, que se disputa en el Yas Marina Circuit, que cuenta con 16 curvas y que tiene una extensión de 5.281 metros.

Abu Dhabi promete una carrera muy emocionante en la que el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) irán por el título.

Norris llega como el gran candidato, ya que tiene 408 puntos, aunque no se podrá descuidar ya que Verstappen le pisa los talones con 396, mientras que Piastri tiene 392.

Lando Norris llega como líder del torneo a la última fecha

Luego de lo que fue el Gran Premio de Qatar ,en el que el oriundo de Países Bajos Max Verstappen se llevó el triunfo y estiró la definición del campeonato, donde contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, de floja temporada.

F1: los horarios y el cronograma del GP de Abu Dabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 6.30 a 07.30

Práctica Libre 2: 10 a 11

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 a 08.30

Clasificación: de 11 a 12

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

Cómo es el circuito del GP de Abu Dabi de la F1

El Circuito de Yas Marina, que alberga el GP de Abu Dhabi, forma parte del Mundial de Fórmula 1 desde el año 2009, con el Red Bull de Sebastian Vettel siendo el ganador en su primera celebración.

Primer Gran Premio: 2009

Número de vueltas: 58

Longitud del circuito: 5.281 metros

Distancia de carrera: 306,183 km