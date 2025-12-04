La joven de 23 años que resultó gravemente afectada este miércoles por la explosión de un departamento en la calle Santamaría, en Neuquén capital, continúa internada en el hospital Castro Rendón. Según informaron fuentes del establecimiento, la paciente “está bien, estable hemodinámicamente”, y por el momento no hay más información oficial sobre su evolución.

La mujer sufrió contusiones y quemaduras tras el estallido. Fue asistida en el lugar y luego trasladada de urgencia al nosocomio provincial, donde permanece bajo observación.

Acumulación de gas: la causa confirmada por Bomberos

Mientras el hospital monitorea a la paciente, Bomberos de la Policía de Neuquén confirmaron las primeras conclusiones técnicas: la explosión se produjo por acumulación de gas dentro del departamento afectado. La onda expansiva destruyó por completo la vivienda y generó daños importantes en unidades linderas. Bomberos señalaron que cuando acudieron al lugar encontraron que las hornallas estaban abiertas.

El edificio, de cinco pisos y unos 20 departamentos, fue evacuado de inmediato por los equipos de emergencia. Si bien aún restan pericias para determinar cómo se produjo la fuga, las autoridades destacaron la magnitud del estallido y la rapidez con la que se actuó para evitar una tragedia mayor.

El milagro del vecino ileso

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Bomberos fue la situación de un vecino que dormía en el departamento contiguo al que explotó. Pese a la violencia del estallido y la caída de objetos pesados y mampostería, el hombre salió completamente ileso, algo que calificaron como “inexplicable” dadas las condiciones en las que quedó la vivienda.

Daños en el edificio y continuidad de la investigación

Los relevamientos iniciales indicaron que la estructura del edificio no habría sufrido daños graves, aunque sí se registraron roturas considerables en paredes, aberturas y mobiliario de departamentos cercanos.

La investigación para determinar el origen exacto de la acumulación de gas continúa a cargo de peritos especializados. Por ahora, las autoridades mantienen restringido el acceso al área afectada.

En tanto el Ministerio Público Fiscal solicitó al área de Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén la verificación de la estructura del edificio ubicado en la calle Santamaría.