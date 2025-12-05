En un incidente violento ocurrido en la madrugada de este viernes en el sector del casco viejo de Centenario, un joven de 18 años resultó herido por disparos de arma de fuego efectuados desde una camioneta gris con vidrios polarizados. Uno de los tres ocupantes del vehículo disparó en ocho ocasiones contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública. En la huida de uno de los jóvenes, uno de los proyectiles alcanzó a la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada en la calle Belgrano, un área frecuentada por jóvenes, especialmente durante la temporada de primavera y verano. La víctima, quien se encuentra internado en estado estable, declaró a la Policía que el agresor sacó un arma de fuego y realizó ocho detonaciones.

La bala atravesó el cuerpo de la víctima, ingresando por la parte posterior y saliendo por el tórax, sin tocar ningún órgano vital. "Está bien. Tiene una herida en el sector del tórax que ingresó por la parte de la espalda y salió por la parte frontal. No le tocó ningún órgano", explicó el Comisario Inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Dirección de Seguridad de Centenario, en diálogo con La Mañana es de la Primera por AM550.

Detalles del ataque y el seguimiento policial

El comisario Mazzone explicó que la camioneta, de color gris y con vidrios polarizados, circulaba por la zona cuando uno de los pasajeros, un hombre con gorra, comenzó a disparar hacia el grupo de jóvenes. "Creemos que la arma utilizada fue una pistola. El ataque ocurrió durante la huida del vehículo, cuando uno de los disparos alcanzó a la víctima", detalló Mazzone.

El joven herido, que se encontraba con amigos en el momento del ataque, logró trasladarse por sus propios medios hasta la guardia del hospital, donde fue atendido rápidamente. "Estaba con amigos el sector del casco viejo, en un área donde suelen reunirse los jóvenes, especialmente cuando las temperaturas suben", agregó Mazzone, quien destacó que las víctimas se encontraban en la vía pública, cerca de un canal y de bares de la zona.

Investigación en curso y búsqueda de testigos

Por el momento, el móvil del ataque sigue siendo incierto. "Estamos tratando de averiguar más sobre el móvil del ataque y la relación de la víctima con los agresores. A través de entrevistas con otras personas que estaban con él, y con la ayuda de las cámaras de seguridad de la zona, esperamos poder obtener más detalles", indicó el comisario. Además, se está recolectando material de video de cámaras públicas y privadas para poder seguir la pista a los responsables.

Según Mazzone, la víctima no tiene antecedentes penales y el ataque parece haber sido completamente aleatorio. "No sabemos si los agresores tenían algún vínculo con la víctima, pero esa es una de las líneas de investigación que estamos siguiendo", explicó. Por el momento, no lograron identificar a los ocupantes de la camioneta, aunque las autoridades siguen trabajando para reunir más pruebas.

Seguridad en Centenario: "Son hechos aislados"

Ante la consulta sobre la seguridad en Centenario, el Comisario Inspector Mazzone sostuvo que el incidente es un hecho aislado y que la ciudad no está atravesando una crisis de seguridad. "No, no está complicado Centenario. Estos son hechos aislados que no deben desmerecerse, pero tampoco debemos perder el enfoque de la seguridad general. Los índices delictivos han bajado, y hemos trabajado mucho en la lucha contra el narcotráfico y el menudeo", afirmó Mazzone.

Además, destacó las intervenciones y allanamientos realizados por la fuerza, que permitieron la detención de numerosas personas involucradas en actividades delictivas. "Es una lucha constante, y aunque siempre hay algún descolgado, seguimos avanzando en la mejora de la seguridad", subrayó.

Finalmente, el comisario hizo un llamado a cualquier persona que haya sido testigo del ataque o que pueda tener información relevante, para que se acerque a las autoridades. "Estamos trabajando con todos los elementos disponibles, pero necesitamos la colaboración de la comunidad para dar con los responsables", concluyó Mazzone.