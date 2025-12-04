La expectativa crece en torno al sorteo del Mundial 2026 y se conoció que Lionel Scaloni tendrá un papel destacado ingresando con la Copa del Mundo antes del inicio de la ceremonia. El entrenador de la Selección Argentina fue designado por FIFA para el en la previa del evento que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., a partir de las 14 de nuestro país.

Esta privilegiada función suele estar reservado para los protagonistas del vigente campeón del mundo, y esta vez la responsabilidad recayó en el Gringo quien llevó a Argentina al título en Qatar 2022. En la edición anterior, también fue un DT, Didier Deschamps, quien cumplió esa función tras la conquista de Francia en Rusia 2018.

La participación de Scaloni en la ceremonia no solo refleja su estatus de campeón vigente, sino que el reconocimiento internacional al ciclo exitoso que encabeza con la albiceleste. Además de la Copa del Mundo en 2022, su gestión incluye la conquista de la Finalissima ese mismo años y dos títulos de Copa América (2021 y 2024), consolidando al conjunto nacional como una potencia del fútbol mundial.

Scaloni y la Copa, tras la conquista en Qatar 2022. (Foto: Reuters)

Argentina estará en el Bombo 1 como cabeza de serie para el sorteo, acompañada por los mejores equipos del ranking FIFA. El Mundial 2026 tendrá la particularidad de ser el primero en contar con 48 selecciones y un formato ampliado. La Scaloneta buscará ser el primer conjunto bicampeón en más de 50 años: la última vez que una selección logró esto fue Brasil en 1966 y 1970.