River empieza a mover el tablero en un mercado que promete ser clave y recibió una señal que puede cambiar el panorama: Gianluca Prestianni quiere volver a Argentina y su prioridad es ponerse la camiseta millonaria a partir de 2026. El talentoso mediocampista, que actualmente integra el plantel del Benfica, no logró el rodaje que imaginaba y ya comunicó su intención de buscar un nuevo destino para tener continuidad.

El ex Vélez, que salió del club en medio de un clima confuso en Liniers, viene de un año intenso. Fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial disputado en Chile, donde el equipo de Diego Placente llegó hasta la final, y coronó su crecimiento con un debut en la Mayor en el amistoso frente a Angola.

Con apenas 19 años, Prestianni entiende que es el momento de cambiar de aire. Marcelo Gallardo avaló su incorporación y desde Núñez ya se iniciaron contactos con su entorno para avanzar en un posible préstamo. El Millonario sabe que la operación puede demandar tiempo, sobre todo porque la decisión final también quedará en manos de José Mourinho, su actual entrenador en Portugal.

En River creen que la voluntad firme del jugador puede pesar en la negociación. Mientras tanto, el juvenil sigue sumando minutos en Portugal y hasta se dio el gusto de convertir un golazo frente a Nacional en Madeira. El club de Núñez, a la espera de confirmar si en 2026 jugará Libertadores o Sudamericana, apuesta fuerte a incorporarlo como uno de los nombres estelares del próximo proyecto.