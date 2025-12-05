Franco Colapinto abrió el último fin de semana del año con sensaciones mezcladas. El piloto argentino completó las dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi con un arranque esperanzador y un cierre más complejo: del 10° lugar en la primera tanda, que reunió a nueve rookies, descendió al 19° en el segundo ensayo, ya con todos los pilotos titulares en pista. Su compañero, Pierre Gasly, también sufrió y terminó 20°.

El mejor registro del día quedó en manos de Lando Norris, el McLaren que llega prendido en la pelea por el título. El británico encabezó ambas prácticas con autoridad, marcando 1m24.485s en la primera y luego 1m23.083s en la segunda, donde volvió a dejar detrás a Max Verstappen, candidato al quinto campeonato del mundo.

Colapinto había firmado una muy buena primera salida a pista en Yas Marina, donde cerró décimo a 0.370 segundos del tiempo de Norris. En esa tanda participaron nueve debutantes, entre ellos Paul Aron, quien ocupó el Alpine de Gasly y finalizó 13°. El argentino mostró ritmo, prolijidad y buena adaptación en un circuito que suele exigir desde el primer giro.

La realidad cambió por la tarde: con todos los titulares girando y el rendimiento del Alpine lejos del ideal, Colapinto terminó 19° a 1.688 segundos de la punta. Gasly tampoco encontró ritmo y quedó último. “Ritmo de carrera, bien. De Qualy, muy mal. Muy lejos. Hay que entender hoy a la noche por qué”, resumió el argentino ante Fox Sports tras los ensayos.

La actividad en Yas Marina continuará este sábado 6 de diciembre con la última práctica libre, desde las 07.30 (hora argentina), seguida por la clasificación a las 11. El domingo 7, desde las 10, se correrá la última final del año en un circuito que en 2025 volverá a marcar el cierre de la temporada de Fórmula 1.