La Municipalidad de Neuquén informó los detalles sobre el funcionamiento de los servicios municipales durante el fin de semana largo con motivo del feriado de este lunes. Las distintas áreas dieron a conocer sus modalidades operativas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y permitir que los vecinos puedan organizar sus actividades con previsibilidad.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos se mantendrá con normalidad durante la jornada del lunes. El circuito habitual se llevará a cabo en todos los barrios de la ciudad, lo que permitirá evitar acumulaciones de basura en la vía pública y garantizar la limpieza en las calles.

Transporte público de pasajeros

El sistema de transporte público de colectivos urbanos operará con frecuencia de domingos y feriados durante todo el día. Esta modalidad se aplicará a lo largo de toda la jornada, asegurando la cobertura completa de la ciudad para que los vecinos puedan realizar sus trayectos sin inconvenientes.

Estacionamiento medido

El estacionamiento medido no estará operativo durante el feriado, siguiendo el esquema correspondiente a los días feriados nacionales. Esto implicará que los vecinos no necesitarán abonar el costo habitual por estacionar en las zonas habilitadas.

Cementerios

Los cementerios municipales estarán abiertos para visitas desde las 9 hasta las 19. Durante ese horario, se prestarán los servicios habituales, incluyendo el ingreso para visitas, tareas de mantenimiento y consultas administrativas.

Línea 147 y emergencias

La Línea 147, destinada a consultas y reportes vinculados con servicios municipales, operará de 8 a 15. Para emergencias, la Línea 103 de Protección Civil estará disponible las 24 horas del día, con equipos capacitados para intervenir en cualquier situación urgente.

Sector turístico

El sector turístico funcionará con normalidad durante el feriado. Las oficinas de información turística ubicadas en el Centro, en ETON y en el balneario Gustavo Fahler estarán abiertas de 8 a 20. Por su parte, la oficina del puente atenderá de 8 a 19. El personal brindará información sobre circuitos recreativos, actividades culturales disponibles y recomendaciones sobre el uso seguro de los espacios naturales de la ciudad.

Balnearios Municipales

Los balnearios municipales estarán operativos con el servicio de guardavidas entre las 10 y las 21, reforzando la seguridad en los sectores más concurridos. En cuanto a los sanitarios, estarán disponibles en los siguientes horarios:

Balneario Albino Cotro: 10 a 24

Balneario Sandra Canale: 8 a 24

Balneario Gustavo Fahler–Río Grande: 8 a 22

Balneario Valentina Brün de Duclot: 8 a 22

Los sanitarios de los paseos costeros también estarán habilitados en los siguientes horarios:

Paseo del Río Limay (intersección con Tronador): 10 a 20

Paseo Costa Río Neuquén–Rincón de Emilio: 8 a 20

Centros de transferencia

Los centros de transferencia no prestarán servicio durante el lunes. No recibirán residuos voluminosos ni materiales secos, por lo que se recomienda a la ciudadanía programar sus traslados a estos espacios fuera del feriado.

Atención municipal y recomendaciones

Las oficinas municipales no brindarán atención al público durante el feriado. Sin embargo, los turnos y trámites previstos para los días hábiles no se verán afectados. La Municipalidad recordó que los servicios esenciales mantendrán guardias activas y dispositivos de respuesta rápida durante todo el feriado.

Asimismo, se instó a la ciudadanía a utilizar únicamente los sectores habilitados para actividades recreativas, seguir las indicaciones del personal municipal y mantener limpios los espacios públicos para contribuir al bienestar común.

Información actualizada en canales digitales

La Municipalidad de Neuquén destacó que la información oficial sobre los servicios municipales se actualiza constantemente en los canales digitales. En caso de que se produzcan cambios, se notificará a la ciudadanía para que puedan contar con datos precisos a la hora de planificar sus actividades durante este fin de semana largo.