Dos jóvenes fueron demorados en Neuquén tras una investigación de Delitos Económicos. Usaban un Chevrolet Onix y un inhibidor para abrir vehículos sin violencia y acceder a cuentas bancarias de las víctimas.

Según explicó el subcomisario Gerardo Oviego en el programa La Mañana es de la Primera de AM550 La Primera, el caso inició cuando una víctima dejó su vehículo estacionado en la zona bancaria del microcentro de Neuquén durante la segunda quincena de noviembre.

Los delincuentes, ocultos en las inmediaciones dentro de un Chevrolet Onix, utilizaron un inhibidor de cierre centralizado para evitar que el auto se asegurara. Luego ingresaron sin forzar aberturas y sustrajeron un bolso con dispositivos electrónicos.

Horas después, la víctima recibió notificaciones de transferencias bancarias desconocidas por un monto superior a $5 millones.

Anulación del cierre centralizado

Oviego detalló que estos grupos utilizan dispositivos electrónicos capaces de bloquear la señal del control remoto de los autos.

Cuando el dueño presiona el botón para activar la alarma, el sistema “simula” el cierre, pero las cerraduras permanecen abiertas.

Ingreso sin daños y robo silencioso

Tras observar que el conductor se alejaba, los delincuentes ingresaban al vehículo sin romper vidrios ni forzar puertas.

Dentro del habitáculo buscaban teléfonos y documentación, elementos que les permitían realizar operaciones bancarias en pocos minutos.

Trabajo conjunto de Delitos Económicos y Fiscalía

La denuncia llegó a la Comisaría Primera, que derivó el caso al Departamento de Delitos Económicos.

Se recolectaron registros fílmicos de comercios, entidades bancarias y cámaras policiales, lo que permitió identificar el Chevrolet Onix utilizado y a las personas que se movilizaban en él.

Tres domicilios allanados

Con la evidencia reunida, la Fiscalía de Delitos Económicos autorizó tres diligencias de allanamiento en el sector oeste de la ciudad:

En uno de los domicilios se secuestró el vehículo utilizado.

En los otros dos, elementos tecnológicos y documentación vinculada a la causa.

Dos personas mayores de edad fueron demoradas y poseen antecedentes judiciales.

Tecnología disponible y nuevas modalidades delictivas

Oviego explicó que existen inhibidores de señal de distintos tipos y que muchos ingresan desde países limítrofes.

En este procedimiento no se secuestró el equipo utilizado, aunque restan diligencias judiciales donde podrían hallarse dispositivos adicionales.

El subcomisario reconoció que en Neuquén ya se registraron casos similares durante el año, investigados por diferentes áreas de la Dirección de Delitos.

Recomendaciones de la Policía para evitar robos con inhibidores

La Policía de Neuquén insiste en una medida clave:

Verificar manualmente cada puerta después de activar el cierre centralizado.

Si la puerta se abre, la alarma no se activó.

Evitar objetos de valor dentro del auto

Se recomienda no dejar bolsos, celulares o documentación sensible, ya que pueden permitir transferencias o accesos bancarios no autorizados.

