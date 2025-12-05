Cuando parecía que la tensión entre los polos más fuertes del streaming argentino se había calmado, un nuevo dato encendió otra vez la rivalidad. A días de los Martín Fierro de Streaming, Ángel de Brito filtró una información que cayó como una bomba en el universo digital: Diego Leuco, una de las caras más fuertes de Luzu TV, habría rechazado la propuesta de co-conducir la ceremonia junto a Nati Jota. La decisión, lejos de pasar desapercibida, vuelve a exponer la grieta entre Luzu y OLGA.

La ceremonia, que se transmitirá el 14 de diciembre por Telefe, ya venía envuelta en polémicas desde el anuncio de ternas. El enfrentamiento público entre Nico Occhiato y Migue Granados —cada uno defendiendo su propio bastión, Luzu TV u OLGA— había dejado claro que nada de lo que ocurra alrededor del premio sería inocente. Pero lo que contó Ángel de Brito agregó una capa más fina, más personal y más incómoda.

Según relató el conductor, la producción del evento soñaba con una dupla atractiva para uno de los segmentos de la gala: Diego Leuco y Nati Jota. El objetivo era unir dos figuras populares, con llegada a públicos distintos y un enorme peso dentro del mundo digital. Pero el plan se cayó antes de comenzar. “Quisieron hacer dupla de conductores pero las figuras de Luzu se negaron”, reveló de Brito, marcando el primer punto de conflicto.

Luego, fue aún más directo. Contó que APTRA y Telefe querían que Leuco y Nati Jota co-condujeran una parte de la ceremonia, pero se toparon con una negativa firme. “Querían que un segmento co conduzcan Leuco y Nati J. Pero el conductor de AQN prefirió no participar, a pesar de ser parte de Telefe que transmite el premio”, señaló el periodista, dejando claro que la decisión no fue por agenda ni por falta de interés televisivo.

De Brito explicó además cuál fue el motivo real detrás de esa baja que nadie esperaba. “En este caso, Leuco se bajó para evitar especulaciones porque es una producción de otro streaming (enemigo)”, afirmó. Esa frase bastó para confirmar lo que muchos intuían: no se trataba de una simple estrategia laboral, sino de evitar quedar en el centro de la guerra fría entre Luzu TV y OLGA. “No quiso estar en el centro de las suspicacias y prefirió ir a divertirse”, agregó.

La idea original era ambiciosa: “La idea original era que Leuco y Nati hagan media ceremonia y el resto Betular y Pau Chaves”, detalló de Brito. Sin embargo, la respuesta negativa del conductor obligó a rediseñar la estructura del evento y terminó instalando una lectura inevitable: en un escenario donde cada movimiento se analiza como un gesto político, Leuco optó por no prestarse a una dupla que podía ser interpretada como una provocación.

Con este episodio, la antesala de los Martín Fierro de Streaming vuelve a llenarse de chispas. Las decisiones, los silencios y hasta las declinaciones se leen en clave de competencia directa. Y el rechazo de Diego Leuco a compartir conducción con Nati Jota no hizo más que reabrir un capítulo que parecía cerrado… pero que ahora vuelve a estar más caliente que nunca.