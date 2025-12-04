Desde las 14 de la Argentina, FIFA llevará adelante el esperado sorteo para la Copa del Mundo 2026 que tendrá como sede a Estados Unidos, México y Canadá en el mítico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington.

El Mundial que se viene será histórico por su formato de 48 selecciones, distribuidas en 12 cuadrangulares que todavía desconoce a sus últimos seis integrantes de la nómina que se definirán a través del Repechaje europeo y el intercontinental donde está Bolivia.

La transmisión oficial comenzará con un momento fuerte, el técnico Lionel Scaloni portando la Copa del Mundo para entregarla en el estrado a los nuevos candidatos a la conquista, entre los que por supuesto estará Argentina. Además, Gabriel Batistuta fue invitado especialmente para protagonizar uno de los momentos de las extracciones de bolillas. TyC Sports transmitirá en directo para todo el país, la otra alternativa es DSports y también está la versión condificada de Espn.

Desde los 12 grupos iniciales avanzarán a la siguiente fase los primeros y segundos lugares, además de los ocho mejores terceros, completando así un cuadro de 32 equipos para la etapa eliminatoria a partido único, como es habitual en cada cita.

Los bombos para el sorteo

Los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, fueron ubicados en el Bombo 1 junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA: Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los mexicanos serán A1, los canadienses B1 y el conjunto estadounidense le corresponde la bolilla D1. Las demás sedes se determinan por el azar.

El Bombo 2 cuenta con Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. El 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Finalmente, en el 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda más los provenientes de los repechajes que se disputarán recién en marzo de 2026, a tres meses del puntapié inicial.

Gráfica de la distribución de las selecciones en cada uno de los bombos para el sorteo.

A tener muy en cuenta

Por una cuestión de jerarquía deportiva, el 1 del ránking: Argentina y el 2: España, irán por llaves diferentes y en caso de imponerse en sus zonas no se cruzarán en otra instancia más que en una posible final.

Además, en el caso del defensor de la Copa del Mundo, en la primera fase no compartirá grupo con ningún representante de Conmebol. Los únicos que podrían contar de a pares en los cuadrangulares iniciales son los de la UEFA ya que son 16 participantes.