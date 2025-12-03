Se jugó gran parte de la fecha 19 del oficial A de LIFUNE, competencia que cierra la extensa temporada 2025 y que tiene a San Patricio, Independiente, Deportivo Rincón y Alianza en la pelea por el título.

La jornada 19, que se jugó el martes luego de la suspensión del domingo por tormentas, tendrá su cierre hoy 20hs en Plaza Huincul donde Petrolero Argentino recibe a San Patricio del Chañar, quien buscará seguir en lo más alto.

Independiente no le pierde pisada, en La chacra goleó 3-0 a Don Bosco de Zapala y espera una mano de Petro para mantenerse en la cima. Por otro lado, Alianza superó 2-1 a Patagonia y está a tiro y con un partido menos ante San Lorenzo, que se jugará el jueves.

En Mitre y Agote, Pacífico ganó un partidazo ante Centenario por 4-3, mientras que en el oeste, Maronese doblegó 3-1 a San Lorenzo.

Previamente el sábado, Rincón igualó como local ante Vecinal 2-2 y dejó pasar una buena chance para treparse a la cima.

Pacífico ganó un partidazo y redondea un gran cierre de torneo

A tres fechas del final, apenas y puntos separan a los cuatro equipos que pelean arriba, sumando que aún deben jugar entre ellos en algunos casos, por lo que la definición quedará abierta para las próximas semanas. San Patricio aún

Posiciones Oficial A: Independiente 36, San Patricio 35, Rincón 35 (+), Alianza 32(*), Pacífico 29, Don Bosco 26, Vecinal 24, Maronese 24, Patagonia 21, Petrolero 18, Centenario 18, San Lorenzo 13(*).

(*)Alianza vs San Lorenzo juegan el jueves

(+) Se le descuentan tres puntos al terminar el torneo.