La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación por el avance de "estrategias y acciones destinadas a intimidar y silenciar" a periodistas deportivos y medios que investigan o informan sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El comunicado reza que ADEPA "manifiesta su preocupación por el crecimiento de estrategias y acciones, por parte de dirigentes deportivos, que podrían tener como objetivo o efecto la intimidación y silenciamiento de periodistas y medios. En las últimas semanas se multiplicaron cartas documentos, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales de prensa por informar sobre asuntos de interés público que involucran a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino".

A través de redes sociales se pudo leer que "entre quienes enfrentaron presiones recientes se encuentran los periodistas Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell, Mario Pergolini, y otros colegas. Estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos".

Más adelanta indicó que "como han señalado ADEPA y otras organizaciones internacionales de prensa, aquí y en el mundo estas prácticas (que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, denominadas “SLAPPs”) buscan amedrentar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura. Los mismos objetivos persiguen las campañas mediáticas y en redes sociales desplegadas contra los periodistas que abordan estas temáticas. El acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios. La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias".

La organización reiteró su llamado a frenar cualquier forma de intimidación que limite el ejercicio del periodismo y afecte el debate democrático.

Sin fin

Con la polémica entre Estudiantes de La Plata y la AFA por el título otorgado a Rosario Central y la negativa del club platense a realizar el pasillo correctamente en el partido de octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, se desató una "guerra" en los que se involucraron muchos opositores a la política de Claudio "Chiqui" Tapia, entre ellos, varios periodistas que lo criticaron duramente.

En el marco de los allanamientos por la causa de Sur Finanzas, el periodista Esteban Trebucq posteo en X: "Ningún político salió a respaldar a Chiqui Tapia. Ningún deportista relevante salió a bancarlo. Parece que le comienzan a soltar la mano. Acá no hay grieta: lo silban oficialistas y opositores."

En tanto, el empresario, locutor, periodista y conductor Mario Pergolini, fiel a su estilo ácido, le dedicó algunos segmentos de su programa en Canal 13 a Claudio Tapia, mencionando que tiene "varias cartas documento" del presidente de la AFA. El ex vicepresidente de Boca Juniors compartió en su segmento algunas de las ayudas arbitrales a favor de Barracas Central.

Por su parte, otro que salió con los tapones de punta, fue Jonatan Viale, que realizó varias editoriales en sus programas de TN Todo Noticias) y Radio Rivadavia contra Tapia, como por ejemplo una en la que critica al kirchnerismo por bancar al presidente de la AFA y apuntar contra el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tras la polémica del pasillo de espaldas en el Gigante de Arroyito.

Previo al conflicto con la "Brujita" Verón, uno de los periodistas que había levantado la voz contra Tapia fue el relator y periodista deportivo Mariano Closs, que había opinado sobre los bochornosos fallos arbitrales, en su programa por la cadena internacional de deportes ESPN. Algunos días después de ese programa, el mismo relator pidió apoyo de sus colegas: "Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas".