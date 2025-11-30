Se disputó el Gran Premio de Qatar, carrera 23 del calendario de la Fórmula 1 que dejó un final vibrante de cara a su última fecha. Max Verstappen ganó, achicó diferencias sobre Norris y pasó a Piastri. Colapinto quedó 14, luego de partir desde boxes.

El toque entre Hulkenberg con Gasly y auto de seguridad, terminó abriendo una gran carrera, que parecía en manos de Oscar Piastri por lo hecho durante todo el fin de semana, pero que una mala estrategia del equipo McLaren le terminó dando la gran chances al neerlandés Verstappen de pelear por una nueva corona en la última fecha. En el giro 8 todos entraron a boxes, menos el 1-2.

Previo a la fecha, Pirelli había anuncia que los neumáticos durarían 25 vueltas, por lo que la carrera se daba para dos paradas. Con carrera neutralizada en la 7ma de 57 giros, se daba todo ideal para frenar, pero McLaren no lo hizo, si Verstappen, quien supo aprovechar el momento, primero en la largada superando a Norris, y después beneficiado por las malas decisiones del equipo rival.

En la vuelta 24 y 25 entraron a boxes y volvieron ambos en el puesto 5. Verstappen hizo su segunda parada en la 33 y regresó tercero, provocando que los McLaren entren antes de tiempo 42 y 45. Piastri salió tercero y terminó peleando con el neerlandés que se mostró muy sólido en el 1. Por tu parte Norris batalló con Antonelli y pudo arrebatarle el cuarto lugar en la última vuelta, sumando dos puntos claves en el campeonato.

Tercero en el podio llegó Carlos Sainz, quien también fue beneficiado por los errores de la escudería campeona, supo estar, escalar y aguantar para lograr su segundo tercer puesto de la temporada.

Ahora Abu Dabi será el escenario para la gran final. Lando Norris quedó apenas 12 puntos por encima de Verstappen (408- 396) tercero quedó Piastri con 392 unidades.

Para Franco Colapinto, fue cerrar un fin de semana complicado, luego de partir de boxes pudo ir escalando posiciones. Primero fue el toque de Hulkenberg y su compañero de equipo Gasly, quien dejó afuera al alemán y último al francés. Luego los abandonos de Stroll y Hadjar, y los errores de Ocon, fueron los puestos que fue escalando el piloto argentino para quedar en el puesto 14, por detrás de Bortoleto, quien también partió del fondo.

Última fecha será el Gran Premio de Abu Dabi, el 7 de diciembre, donde se definirá el título. Con un podio, Norris se asegura el campeonato, Verstappen necesita ganar y esperar.