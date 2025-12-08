El australiano Jai Opetaia venció a Huseyin Cinkara y defendió su título mundial crucero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en el Gold Coast Convention and Exhibition Centre Broadbeach, Queensland en Australia, con un nocaut que conmocionó a todo el deporte: mandó a su rival al hospital.

Luego de haber sufrido en el combate (incluso terminó con un corte debajo del ojo derecho), el australiano reaccionó y se llevó por delante a su oponente. La definición llegó en el octavo asalto: un cross de izquierda que durmió al turco-alemán.

Cinkara, veterano de 40 años, cayó contra las cuerdas y luego a la lona. El púgil fue asistido de inmediato por los médicos y estuvo inconsciente durante algunos minutos, hasta que pudo ponerse de pie.

Así fue el espectacular que se ha viralizado en el mundo

El turco-alemán fue trasladado hacia un hospital para someterse a estudios. Al boxeador le diagnosticaron una contusión cerebral con una pequeña hemorragia y también una fractura leve en la vértebra C1 (que conecta la columna vertebral con el cráneo). Según informaron Boxing News y Boxing Scene, las lesiones no requirieron cirugía, aunque permaneció bajo control neurológico.

Con esta victoria, Opetaia -de 30 años- estiró su invicto a 29 triunfos (23 por KO) en su cuarta defensa del cinturón. “Queremos las peleas de unificación. Queremos a Ramírez. Llevo mucho tiempo pidiéndolas. Estén atentos”, afirmó, dejando en claro que quiere enfrentarse al campeón de la OMB y AMB.