Deportivo Roca, San Patricio del Chañar, Camioneros de Ushuaía y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia avanzaron a la siguiente ronda -tercera fase- de Región Patagónica de Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Salvo los chubutenses, los otros tres partidos fueron parejos, dos de ellos se definieron por penales, tras igualar en el global.

En El Chañar, en la zona frutícola y ahora también petrolera, San Patricio superó por 1 a 0 a Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche e igualó la serie tras perder 2 a 1 en la ida. En los penales, se quedó con la victoria por 4 a 3. Los barilochenses empezaron mejor y tuvieron chances claras en el arranque. El local mejoró con el correr del partido y no paró de buscarlo hasta que consiguió el gol a poco del final.

A diez minutos del final del segundo tiempo, el paraguayo José Cabañas puso el 1 a 0 para el Santo que fue por más pero no pudo aumentar la ventaja y todo se definió en los penales. En la tanda, se lució el arquero del elenco neuquino Mateo González al tapar dos penales en la serie, le atajó a Elvis Bahamonde y a Tomás Martínez. El golero del equipo de la zona lacustre rionegrino, Joaquín Ramondino contuvo el de Cabañas pero no le alcanzó. Para los LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) convirtieron Bernardo Deliso, Santiago Jara, Axel Paz y Pablo Figueroa. En el Cruzado anotaron Bruno Bahamonde, Mauro Uribe y Julián Vílchez.

En el Luis Maiolino del barrio Quintú Panal, Deportivo Roca le ganó 1 a 0 con un gol del colombiano Luis Felipe Miranda a Independiente de Río Colorado, en duelo de rionegrinos, se impuso 2 a 1 en el global tras el empate 1 a 1 en el norte de la provincia.

En el primer tiempo, el naranja fue amplio dominador, un remate al palo de Juan González y otra de Luciano Pereyra que apenas se fue desviado. Pudo abrir el marcador en el final del primer tiempo con un centro de Diego Guevara que definió el caribeño Miranda de cabeza. El Rojo de Río Colorado tuvo algunos momentos de dominio pero le costó generar peligro, se hizo de la pelota, pero no pisó el área de los valletanos. Así, los de la Liga Deportiva Confluencia no pasaron sobresaltos en el complemento, donde selló el triunfo y la clasificación.

En la Patagonia Sur

En Puerto San Julián, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia goleó como visitante 6 a 1 al Independiente de la ciudad santacruceña. Gerónimo Salinas en tres oportunidades, Bayron Ortíz, Valentín Pesse y Lucas Palma marcaron para los que dirigen la dupla Nicolás Segura y Andrés "Cuqui" Silvera; mientras que Pablo Achával señaló el tanto de los locales. En el global, los del sur chubutense se impusieron por 11 a 1.

En Tierra del Fuego, Camioneros de Ushuaia le ganó por penales 3 a 2 a Boxing de Rio Gallegos, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Iván Zalazar, Rodrigo Britos y Douglas Romero marcaron para los isleños, mientras que Ricardo Jaime y Maximiliano Schwarz fallaron sus remates. Para elenco de la capital de Santa Cruz, señalaron Mauro Fuentealba y Leonel Alcázar, y no convirtieron sus remates, Tomás Cortez, Enzo Mackenzie, David Oyarzún y Claudio Amad.