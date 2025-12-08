Paramount Global presentó una oferta pública de adquisición por u$s108.400 millones para comprar el 100% de las acciones de Warner Bros Discovery, en una jugada que desplaza el acuerdo previo alcanzado por Netflix.

La compañía de cine y televisión propuso u$s30 por acción, un monto que supera los u$s27,75 ofrecidos por Netflix en su acuerdo de u$s72.000 millones, que había sido el ganador de una puja con Comcast y la propia Paramount.

Un salto de u$s18.000 millones frente a Netflix

Según la documentación presentada, la oferta de Paramount agrega u$s18.000 millones adicionales en efectivo para los accionistas respecto del trato de Netflix. El plan incluye la adquisición completa del grupo, incluso la unidad de Global Networks.

Financistas y respaldo político clave

La financiación proviene de Affinity Partners, el fondo de inversión que dirige Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, junto a varios fondos soberanos de Medio Oriente.

El movimiento también cuenta con el apoyo de la familia Ellison.

Larry Ellison, la segunda persona más rica del mundo según diversos rankings, respalda a su hijo David Ellison, CEO de Paramount, y mantiene vínculos directos con la Casa Blanca.

Argumentos de Paramount para defender la fusión

Paramount sostiene que su propuesta facilita la aprobación regulatoria y fortalece al ecosistema audiovisual. La empresa afirma que una fusión con Warner Bros potenciaría:

La competitividad en Hollywood.

La producción de contenidos.

La oferta para salas de cine y plataformas de streaming.

“Creemos que nuestra oferta fortalecerá Hollywood”, afirmó David Ellison en un comunicado difundido por Reuters.

El frente regulatorio: el obstáculo central

Especialistas consultados por diversos medios advirtieron que la fusión implicaría un fuerte escrutinio antimonopolio. La operación consolidaría a dos grandes operadores de televisión en Estados Unidos.

El mes pasado, senadores demócratas alertaron que la transacción podría permitir que “una sola compañía controle casi todo lo que los estadounidenses ven en televisión”, superando incluso la cuota de mercado de The Walt Disney Company, actual líder del sector.