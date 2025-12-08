Este 8 de diciembre comienza la Navidad en Neuquén, organizada por la Municipalidad para transformar la ciudad en una verdadera "Capital Navideña", inspirada en otras capitales del mundo que adornan las calles para las festividades y proponen eventos para la comunidad.

Las actividades comienzan hoy, con el encendido del árbol navideño de 18 metros que ya fue instalado en el Monumento a San Martín, pero seguirán durante el resto del mes.

El encendido de las luces será hoy a las 21 hasta las 23, junto con la presentación de tres grupos corales: el Coro de Adultos Mayores "Arco Iris", con el Director Pablo Arroyo. También el Coro de Cámara "Por Muchos Años", dirigido por Damián Cazeneuve. Por último, el Coro Gospel en la Patagonia, con el Director Israel Alberto Matamal.

El Coro Arco Iris cuenta con más de 50 voces adultas que interpretarán un repertorio popular con fuerte identidad neuquina, argentina y latinoamericana. Por otro lado, el único coro de la región dedicado al gospel se presenta con más de 75 voces y una banda estable.

Las autoridades invitan a acercarse al centro neuquino a las 21 con la familia para disfrutar del evento de inauguración de la Navidad, una propuesta que se realiza por primera vez en Neuquén y que generará no solo un emocionante ambiente festivo, sino que también tiene impacto positivo en el crecimiento de los comercios y la economía local.

Pero además de encender el centro neuquino, hoy también Cooperativa CALF estará a cargo de prender las luces que se colocaron en toda la calle Godoy, en el oeste. La luminaria instalada con temática navideña permanecerá encendida todo diciembre, iluminando la calle central de la zona.

Cómo sigue el cronograma festivo

Después de hoy, las actividades continuarán el 13 y 14 de diciembre en el Parque Jaime de Nevares, con una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores para acompañar la temática. Durante esos días se podrá disfrutar de la presentación de la Misa Criolla y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén junto con una feria navideña y productos locales.

Ese sábado, a las 21.30 habrá un homenaje a Marcelo Berbel y la Misa Criolla, una obra emblemática que forma parte del sentimiento popular, a cargo de Naldo Labrín.

La agenda continúa el 18 de diciembre con el sorteo navideño organizado por la Municipalidad entre los niños de todos los barrios de Neuquén. Además, el intendente invitó a la corrida familiar Navidad Kids del 20 de diciembre.

Llegando al final, el 21 estará el Pesebre Viviente y el 23 se espera una gran sorpresa a cargo del municipio.