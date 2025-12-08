Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron en Londres su respaldo al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin a la invasión rusa. Zelenski se reunió unas dos horas con el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, tras varios días de conversaciones en Miami entre autoridades ucranianas y Estados Unidos que concluyeron sin avances.

"Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí", declaró Merz antes del inicio del encuentro.

Por su parte, Macron señaló que "el problema principal es lograr una convergencia" entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos. Según el jefe de Estado de Francia, esa convergencia sería necesaria "para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva".

"Hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes", sostuvo Zelenski. Por su parte, Starmer afirmó que el impulso por la paz estaba en una "etapa crítica" y destacó la necesidad de "un alto al fuego justo y duradero".

Fuentes: afp/ap/dpa