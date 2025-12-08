El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche rumbo a Oslo, donde acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz.

El vuelo partirá del aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20 y llegará a Noruega el martes a las 13:30. La actividad central será el miércoles a las 9, cuando Machado reciba el galardón en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado fue distinguida en octubre por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano”. Según declaró, vive “en la clandestinidad” y denuncia amenazas del gobierno de Nicolás Maduro.

Ceremonia del Nobel de la Paz

La entrega del Premio Nobel contará con la presencia de cuatro mandatarios latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador), según confirmó Noticias Argentinas.

La ceremonia, que se realiza desde 1990, será transmitida en vivo por distintas plataformas virtuales.

Reuniones oficiales en Oslo

Tras el acto, Milei mantendrá dos encuentros bilaterales:

11:30 – Reunión con el rey Harald V de Noruega.

13:10 – Encuentro con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre.

Regreso a Buenos Aires

El Presidente abordará un vuelo especial el miércoles a las 16, con llegada estimada a Buenos Aires el jueves a las 9:30.