Ángela Torres abrió su corazón y compartió uno de los relatos más duros de su carrera: el maltrato mediático que vivió desde muy chica. La actriz y cantante, que creció rodeada de cámaras y exposición, recordó cómo los comentarios sobre su cuerpo se convirtieron en un peso constante que terminó afectando su autoestima y su salud. La joven afirmó que parte de sus luchas actuales provienen de esas experiencias que la marcaron profundamente.

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, Ángela Torres explicó que desde sus primeras apariciones televisivas sintió una presión enorme sobre su aspecto físico. A medida que su popularidad crecía, también aumentaban las miradas críticas y los comentarios desubicados, muchos de ellos dirigidos a una niña que no estaba preparada para enfrentar semejante nivel de escrutinio. Según contó, eso derivó en un desorden alimenticio que aún está trabajando en terapia.

La artista recordó que, entre todos esos momentos dolorosos, hubo uno que quedó grabado en su memoria. “Tengo mucho desorden alimenticio y muchos mambos sobre eso. Desde chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y me hizo sentir vulnerable”, expresó Ángela Torres, quien hoy brilla en Luzu TV. Aquella exposición, asegura, la dejó sintiéndose juzgada y extremadamente observada.

Sin embargo, el episodio que más la lastimó ocurrió cuando tenía apenas 17 años. En su casa, encendió la televisión y quedó paralizada al ver a varias personas riéndose de ella en la mesa de Mirtha Legrand. Según relató, fueron dos los que iniciaron las burlas, pero la sensación fue de que todos se sumaban. La situación la tomó por sorpresa y la dejó llorando frente a la pantalla.

Ante el asombro de María Laura Santillán, Ángela Torres detalló qué fue lo que dijeron aquella tarde. “Me decían que era enana, gordita, que no era estilizada. Me dolió muchísimo”, recordó. Aunque pasaron los años, confesó que todavía trabaja sobre esas heridas emocionales, que se transformaron en inseguridades difíciles de soltar.

Tras la entrevista, comenzó a circular el video del momento exacto que mencionó la artista. En las imágenes se lo ve a Guido Süller riéndose junto a Charlotte Caniggia, mientras comparaban los cuerpos de Barbie Vélez y de Ángela Torres. Aunque el clip no muestra el inicio de la conversación, sí deja en claro que los comentarios iban dirigidos a su apariencia.

La frase de Guido Süller, “Es alta, estilizada, sí, sí, sí”, con tono irónico, desató las risas de Charlotte Caniggia. Ese fragmento reavivó el debate sobre los límites del humor y el impacto que pueden tener ciertos dichos cuando se trata de jóvenes que aún están construyendo su identidad frente a millones de espectadores.

En aquel momento, con solo 18 años, Ángela Torres ya había respondido públicamente: “Me pareció una falta de respeto”. Reconoció que los comentarios la afectaron porque atravesaba las mismas inseguridades que cualquier adolescente. Además, subrayó que quienes hablan desde un lugar de adultez tienen una responsabilidad mayor al expresar opiniones que pueden dañar.