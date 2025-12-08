En la gala del domingo 7 de diciembre de MasterChef Celebrity (Telefe), una consigna que parecía sencilla terminó convirtiéndose en una verdadera batalla campal. Todos los participantes debían preparar el mismo plato: paté casero acompañado de confitura de frutos rojos, cebollas encurtidas, ensalada verde y grisines de aceite de oliva y yogurt. Sin embargo, el comportamiento de Claudio “Turco” Husaín fue el punto de quiebre que agitó los ánimos dentro del estudio.

Durante los 60 minutos de preparación, el Turco Husaín se dedicó a chicanear a sus compañeros, dando cantidades equivocadas y generando confusión. Esa actitud fue advertida rápidamente por Evangelina Anderson, quien sentenció: “La competencia empieza hoy con el Turco”, dejando claro que algo no estaba bien y que el exfutbolista estaba jugando fuerte.

El primero en presentar su plato fue el propio Turco Husaín. Tras la degustación, Damián Betular elogió su trabajo con definiciones que sorprendieron a todos: dijo que el paté era “una caricia al paladar” y celebró como “glorioso” el detalle de haber tamizado la preparación, un paso clave que él sí hizo… y que otros no sabían que debían hacer.

La polémica estalló cuando le tocó el turno a Marixa Balli. Allí, Betular reveló lo que desataría el caos: “Si lo hubieras tamizado hubiese sido extraordinario, lamento que tus compañeros no hayan compartido esa información”. Esa frase expuso que el Turco no había avisado al resto sobre el tamizado, lo que generó malestar inmediato en varios participantes.

Eugenia Tobal fue una de las primeras en apuntar contra el Turco Husaín. “Se lo guardó para él”, lanzó después de recibir su devolución. A su lado, Wanda Nara avivó el fuego: “Arreglá tus cuentas con el Turco, yo creo que te debe una”. La tensión se hizo palpable y el clima en la cocina cambió por completo.

Momi Giardina también se sumó al reclamo y acusó al Turco de “fantasma”, asegurando que no compartió ninguna información. Husaín intentó defenderse diciendo que sí había avisado tanto a Momi como a Evangelina Anderson, pero ambas lo desmintieron sin dudarlo, aumentando aún más la fricción.

Cuando Maxi López presentó su plato, los chefs hicieron la pregunta de la noche: “¿Este paté está tamizado?”. La respuesta estaba a la vista, pero el comentario sirvió para que el conflicto creciera un poco más. Frente a las cámaras, el Turco reconoció que probablemente había “ganado muchos enemigos” en esa gala.

El cierre quedó en manos de Evangelina Anderson, quien confesó que ella sí quiso tamizar, pero que, al consultar, le dijeron que no debía hacerlo. Wanda Nara, indignada, concluyó la noche con la frase más filosa: “Esa es la peor de las traiciones”. La cocina ardió y el Turco Husaín quedó en el centro de una tormenta que promete seguir dando que hablar.