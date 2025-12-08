El argentino Franco Mastantuono volvió a ser citado por el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, pero otra vez no jugó. En este caso fue contra el Real Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 15 de LaLiga, el tercer encuentro consecutivo en el que el nacido en Azul, quien ya fue dado de alta por la pubalgia, no tiene participación (anteriormente también integró el banco de suplentes vs. Girona y Athletic Club de Bilbao).

Al respecto de esta situación del futbolista bonaerense (quien jugó por última vez el primero de noviembre contra el Valencia), el que dio explicaciones fue el propio director técnico del Real Madrid , en la conferencia de prensa posterior al encuentro que, por cierto, fue victoria para el elenco de Galicia por 2 a 0 gracias a los tantos en el segundo tiempo del sueco Williot Swedberg.

“Está recuperando la forma física poco a poco, debido a su pubalgia”, comentó Xabi Alonso ante la prensa presente en el auditorio del Estadio Santiago Bernabéu, aclarando así que el motivo de la ausencia en el campo de juego de Franco Mastantuono sigue siendo la lesión que lo apartó de los terrenos de juego los últimos 40 días.

El técnico Xabi Alonso, cuestionado en España, dio explicaciones de las ausencias del ex River Plate

Con lo cual, el joven de apenas 18 años, aunque posiblemente será citado, también se plantea como una incógnita en el once para el próximo compromiso que afrontará el Real Madrid, que será este miércoles 10 de diciembre frente al Manchester City de Pep Guardiola por la sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Sin Franco Mastantuono en cancha a causa de la pubalgia, el Real Madrid disputó siete partidos, cinco por LaLiga y dos por la UEFA Champions Legue, de los cuales ganó 2, perdió 2 y empató 3. Por lo tanto, solo alcanzó el 42 por ciento de los puntos en juego (9 de 21 posibles).

Por el certamen local igualó 0 a 0 con Rayo Vallecano, 2 a 2 con el Elche, 1 a 1 con el Girona, venció 3 a 0 al Athletic Club de Bilbao y cayó 2 a 0 con el Real Celta de Vigo. Mientras que por la competencia internacional perdió 1 a 0 con el Liverpool y le ganó 4 a 3 al Olympiacos.

Mundial 2026

Franco Mastantuono precisa volver a sumar minutos para no perderse como una de las opciones que incluyó Lionel Scaloni el último tiempo para la selección argentina. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y el ex River Plate no puede resignar el espacio que le otorgó el cuerpo técnico con su primer llamado en junio para los partidos con Chile y Colombia por las Eliminatorias.