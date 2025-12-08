En el marco de la segunda fecha el cuadrangular de la Conferencia Sur B de la Liga Nacional Femenina de básquet, el representativo neuquino de Independiente cayó ante Ferro Carril Oeste 76 a 55, en cotejo que se disputó en el estadio conocido como El Templo del Rock sobre avenida Libertador en el porteño barrio de Núñez. Con esta derrota el equipo que orienta Marcelo Remolina quedó eliminado y sin posibilidades de poder acceder a la siguiente ronda.

En el primer turno, en el conjunto de Caballito Lucila Sampietro tuvo un arranque furioso porque convirtió los primeros 14 puntos de su equipo (4-7 en triples). Luego, las de Neuquén emparejaron el duelo en el primer tiempo (30-37), por medio de los aportes de Laila Raviolo (11, cuatro tableros y dos robos).

Sin embargo, las Verdolagas sacaron adelante el encuentro en la segunda mitad, como producto de la buena producción en los rebotes (51-27 en total) y la buena rotación de pelota (17 pases gol). También, las contribuciones de Lucila Sampietro (17 tantos (5-8 detrás del arco) y cinco rebotes), Julia Fernández (13 y siete) y Florencia Fernández (nueve y tres) ayudaron a que Ferro se quede con el triunfo por 76 a 55.

En el segundo juego de la jornada, las locales de Obras Basket se midieron con Unión Florida de Vicente López. Las acciones de Candela Gentinetta (14 unidades y ocho tableros), Micaela González (ocho (2-3 en tiros externos)) y Nicole Tapari (siete) ayudaron a que las locales concluyeran la primera mitad arriba por 51 a 32.

Las dirigidas por Nicolás Grosso intentaron achicar de la mano de Carla Miculka (16 puntos, siete rebotes y cinco asistencias) y Mía Dellepiane (15 y 3-5 detrás del arco). De todos modos, las dueñas de casa conservaron la diferencia de doble dígito, gracias a las anotaciones de Florencia Chagas (21), Candela Gentinetta (18 y nueve) y la nativa de Plottier, Natassja Kolff (11 y cinco). El conjunto de Núñez se impuso por 86 a 64.

Los dos clubes de Capital Federal accedieron a la siguiente fase.