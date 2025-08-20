Se quedó dormido al volante pero gracias a las habilidades de un camionero se evitó una tragedia en la Ruta 22

Un hombre de 76 años se quedó dormido mientras transitaba por el kilómetro 1.081 de la Ruta Nacional 22, cerca de Chelforó, en la zona del Valle Medio de Río Negro. El conductor, oriundo de Alpachiri, provincia de La Pampa, logró salvar su vida de milagro ya que se durmió y su camioneta rozó contra un camión que circulaba en sentido contrario. La buena conducción del chofer del transporte pesado fue clave para evitar un choque frontal. Ambos conductores resultaron ilesos, aunque los vehículos sufrieron daños visibles.

La escena se desarrolló cuando el conductor de una Volkswagen Amarok regresaba a su localidad de origen tras haber estado en Cipolletti. Según reconoció el propio protagonista del incidente, se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que su vehículo se desplazara hacia el carril contrario.

En ese momento, circulaba en sentido opuesto un camión Scania con jaula para transporte de animales, conducido por un hombre de 30 años de Río Colorado, que viajaba hacia Senillosa. La maniobra evasiva del camionero fue determinante: logró mover el vehículo lo suficiente como para que el impacto se limitara a un rozamiento lateral, evitando una tragedia mayor.

El roce entre ambos vehículos se produjo sobre el lateral izquierdo de la Amarok, que quedó con daños visibles en toda esa franja. El camión, por su parte, presentó marcas en su parte frontal izquierda, pero no sufrió afectaciones estructurales.

A pesar de la violencia potencial del episodio, ninguno de los conductores resultó con lesiones, lo que permitió que el operativo se centrara en la asistencia técnica y el relevamiento pericial.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, personal del Destacamento Chelforó, agentes de tránsito de Chichinales, bomberos voluntarios y personal de salud de la localidad de Chimpay, quienes verificaron el estado de ambos involucrados y colaboraron en la liberación de la ruta.

El camionero hizo una maniobra para evitar la colisión frontal con la camioneta

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió ordenar el tránsito en la zona y brindar contención a los conductores.

El hombre de 76 años fue asistido por personal médico, aunque no requirió traslado. El camionero también fue evaluado en el lugar y continuó viaje tras completar los trámites correspondientes.

La intervención de las fuerzas de seguridad incluyó el registro fotográfico de los daños, la toma de testimonios y el control de documentación. El tránsito fue parcialmente interrumpido durante más de una hora, hasta que se garantizó la seguridad de la vía y se retiraron los vehículos involucrados.