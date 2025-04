Liga Confluencia: Así se juega la Undécima fecha del Torneo Clausura

La undécima (11°) fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Deportiva Confluencia comenzará este viernes por la noche en el estadio Luis Maiolino con el cotejo entre Deportivo Roca y Deportivo Huergo.

El Naranja viene de ganar el clásico de la ciudad ante Argentinos del Norte y se metió en la pelea por el campeonato. El duelo con Huergo de este viernes será desde las 22 en el barrio Quintú Panal.

La fecha continuará mañana sábado 26 con dos encuentros, en Naciones Unidas y 15 Bis de Cipolletti, La Amistad será local de Petroleros Pampeanos de 25 de Mayo a las 21 y en el norte de la provincia de Río Negro, Unión Deportiva Catriel recibirá a Alto Valle de Allen desde las 20.

El resto irá el domingo a las 13, con este programa de partidos:

San Carlos de Allen vs. San Sebastián de Cipolletti

Maracacinho de Cinco Saltos vs. Unión Alem Progresista de Allen

Academia Pillmatún de Cipolletti vs. Atlético Regina

San Isidro de Cipolletti vs. Experimental de Cinco Saltos

Argentinos del Norte vs. Cimac

Círculo Italiano de Villa Regina vs Obrero Dique Neuquén de Barda del Medio

El duelo entre Fernández Oro y Cipolletti se jugará el jueves 1 de mayo a partir de las 14. El Trueno Verde se quedó sin entrenador tras la renuncia de Walter Martínez.

La Amistad sigue como líder con 25 puntos, seguido de cerca por Atlético Regina (23), Fernández Oro (20), Deportivo Roca (20), Petroleros Pampeanos (20) y Cipolletti (19).