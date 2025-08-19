Los Pumas se enfrentarán este sábado a los All Blacks en el Estadio José Amalfitani, en lo que será la última oportunidad de disputar un partido del Rugby Championship en Argentina, antes de que el torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) deje de disputarse a partir de 2026.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi llega con la espina de la derrota sufrida el pasado fin de semana en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde los All Blacks se impusieron 41-24. Ahora, en San Luis, los argentinos buscarán la revancha y un triunfo histórico que sería el primero ante los neozelandeses en suelo local.

Aunque Los Pumas han logrado vencer a Nueva Zelanda en tres ocasiones, todos esos triunfos se dieron fuera de Argentina: en 2020, 2022 y 2024. En casa, la historia siempre fue otra, con los All Blacks dominando todos los encuentros. Aun así, en varias ocasiones, los argentinos lograron mantenerse cerca en el marcador e ilusionarse con la victoria.

Este duelo se presenta como un desafío mayúsculo para Argentina, enfrentando al equipo considerado una de las mayores potencias del rugby mundial. Con un Estadio José Amalfitani listo para alentar a los suyos, Los Pumas buscarán cerrar su participación en el Rugby Championship con un broche histórico y una posible primera victoria frente a Nueva Zelanda en suelo argentino.