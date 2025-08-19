En una semana importante para River en la víspera del duelo de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores ante Libertad, las noticias de las lesiones son variadas: Marcelo Gallardo podrá contar con Lucas Martínez Quarta, pero Maximiliano Salas continúa en duda. Además, Juan Fernando Quintero, que salió ante Godoy Cruz en el entretiempo, será incluido en la nómina para el partido del jueves en el Monumental.

Los dos futbolistas tenían un esguince de rodilla. Mientras que el Chino tuvo hoy el alta médica, el atacante ex Racing aún atraviesa la recuperación de esa lesión situada en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Con Germán Pezzella fuera por una rotura ligamentaria (fue operado con éxito) y Sebastián Boselli y Juan Portillo como alternativas con experiencia, Gallardo evaluará si apuesta por Martínez Quarta a pesar de su falta de ritmo o mantiene se inclina por otra opción.

Por su parte, Salas no se siente listo para jugar. Si bien las intensas lluvias de hoy impidieron realizarle pruebas específicas para medir su evolución, dado el despliegue físico que realiza el atacante el cuerpo médico considera que sería prudente que espere al partido contra Lanús. Este miércoles, si el clima lo permite, Salas se someterá a una nueva evaluación. Sebastián Driussi, recuperado y que marcó por duplicado ante Godoy Cruz, seguirá acompañando a Facundo Colidio en el ataque.

Quintero evolucionó bien y estará en la lista

En cuanto a Juanfer, está confirmado que será convocado para jugar ante Libertad en el Monumental. A pesar del traumatismo en la rodilla izquierda que le impidió salir al segundo tiempo contra Godoy Cruz, el colombiano no necesitará estudios adicionales y trabajará normalmente junto al grupo hasta el día del encuentro.