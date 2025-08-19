El presidente Javier Milei salió en defensa de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tras las acusaciones que la vincularon con el uso de un reloj Rolex valorado en 35 mil dólares. En un mensaje contundente, el mandatario afirmó: "A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales… Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis".

La controversia comenzó cuando la periodista Pamela David sugirió en su programa televisivo que Karina Milei portaba un lujoso Rolex, lo que generó una fuerte respuesta de la funcionaria a través de su cuenta en la red social X. Karina negó categóricamente la posesión del reloj y atribuyó la difusión de esta información a una maniobra política con fines electorales.

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso", expresó Karina Milei, quien además responsabilizó directamente a Pamela David por la difusión de la acusación y anunció que presentará acciones judiciales por calumnias e injurias.

Cambiaste un Rolex por un Casio

En defensa de su imagen, la secretaria general de la Presidencia aclaró que el reloj que se le vio en pantalla no es un Rolex, sino un Grovana, un modelo mucho más accesible que adquirió con su propio esfuerzo antes de que su hermano se lanzara a la presidencia. "Vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque, a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", afirmó junto a una imagen del accesorio.

Karina Milei también vinculó las acusaciones con intereses políticos y señaló: "Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente, iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias".

El respaldo presidencial a su hermana se dio en un momento electoral clave, con la funcionaria anticipando que a pesar de las campañas negativas, "en las elecciones nacionales de octubre La Libertad Avanza va a ganar igual aunque sigan mintiendo". Cerró con un mensaje de confianza en el apoyo popular: "Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual, porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras".