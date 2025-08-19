Vélez va por el boleto a cuartos de final ante Fortaleza de Brasil

Se definen los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América y, tras el 0-0 en la ida, Vélez recibe a Fortaleza en el José Amalfitani desde las 19 con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la competición. El Fortín, que viene de ganar ante Independiente el fin de semana por el Torneo Clausura, buscará seguir de racha ante un elenco brasileño de mal presente. El encuentro será transmitido por Fox Sports y Disney+.

El Fortín se trajo un empate sin goles de Brasil la semana anterior, y aunque define la serie de local, está obligado a aumentar su efectividad goleadora, algo que viene siendo un problema para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Para este juego, el entrenador podrá contar nuevamente con Emanuel Mammana, recuperado de una contractura en el isquiotibial, y concentró al capitán Agustín Bouzat, que evolucionó favorablemente de un desgarro y podría tener minutos desde el banco.

Bouzat vuelve a concentrar tras superar una lesión muscular.

Por su parte, Fortaleza llega con un flojo andar en el Brasileirao, y acumula apenas un triunfo en los últimos 16 partidos por todas las competencias. En su última presentación cayó 2-1 ante el Fluminense y quedó en el puesto 19 del Brasileirao. Para este cotejo, el entrenador Renato Paiva llega sin dos jugadores claves: Matheus Rossetto, expulsado en la ida, y el capitán Benjamín Kuscevic, lesionado en los primeros minutos ante el conjunto argentino en el Arena Castelão.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Heider Castro (COL)