En la antesala del duelo que Inter Miami afrontará mañana ante Tigres por Leagues Cup, una vez más hay preocupación por Lionel Messi. El crack argentino entrenó diferenciado y es duda para enfrentar al elenco mexicano. Si bien Javier Mascherano confirmó en rueda de prensa que la Pulga no está al 100% desde lo físico, no descartó su presencia para el duelo.

"Leo no entrenó con el grupo. Un poco la misma situación del otro día después del partido: se sintió incómodo en esos 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el día de mañana, pero no está descartado porque tendrá que ver con las sensaciones que él tenga". Recordemos que el sábado anterior Messi retornó a las canchas ingresando en el complemento y marcando un gol en el 3-1 de Inter Miami frente a LA Galaxy.

Hace dos semanas, una lesión en su isquiotibial izquierdo obligó al capitán de la Selección Argentina a dejar la cancha a los 11 minutos en el duelo frente a Necaxa, también por Leagues Cup, en el que Las Garzas ganaron por penales tras igualar 2-2. Después de perderse dos encuentros por ese problema físico, Leo retornó este fin de semana pero no se sintió del todo bien, lo que pone en riesgo su participación mañana. Después de pasar la fase de grupos en primer lugar de su zona, Inter Miami tiene la chance de seguir avanzando en cuartos de final ante Tigres en una definición que se juega a partido único y, por la ubicación de los norteamericanos, se disputará en el Chase Stadium.