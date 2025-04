D'Onofrio destrozó a Demichelis: "Cometió un error que no hace ni un chico de ocho años"

Luego de la victoria de River en el Superclásico, una figura clave de los últimos tiempos del Millonario salió a dar unas llamativas declaraciones sobre el pasado. En su primera aparición mediática en un buen tiempo, Rodolfo D'Onofrio criticó duramente el paso de Martín Demichelis por el club de Núñez, apuntando especialmente al liderazgo ejercido por el hoy entrenador de Monterrey, que estuvo en el cargo desde inicios de 2023 hasta agosto del año pasado, cuando fue reemplazado por Marcelo Gallardo.

En una entrevista con el canal de streaming OLGA, el ex presidente de River fue durísimo con la forma de liderar de Micho: “No tiene carisma con la gente y cometió un error que no hace ni un chico de ocho años”, dijo quien es el mandatario más ganador en la historia del club, apuntando especialmente a los trascendidos de que Demichelis criticaba a sus jugadores en conversaciones informales con periodistas.

D'Onofrio comentó al enterarse de la charla en off del hoy DT del Monterrey de México donde el director técnico criticó a sus jugadores, no dudó en pedir que se lo separe del cargo: “Dije que lo tenían que echar, porque no va a poder manejar más a este grupo". Y agregó: "Cuando vos tenés un líder y hace opiniones... hablá con los jugadores si te parece que juegan mal o bien, pero no hagas eso porque vas a romper todo. Y lo rompió todo".

La pelea de Demichelis y Enzo Pérez

El ex mandatario de River también opinó de la disputa entre el ex entrenador y el capitán, que terminó con la ida del volante a Estudiantes de La Plata y el posterior retorno a principios de este año, ya con Gallardo nuevamente en el banco. "No es una cuestión o Enzo o Demichelis. Para mí él se equivocó con Enzo, porque es el capitán del equipo. Cuando tenés un problema con tres o cuatro jugadores, te reunís y lo hablás”, remarcó.