El estadio José María Minella podría ser privatizado por un grupo brasileño

El estadio de Mar del Plata, José María Minella, podría ser privatizado y remodelado. El grupo inversor de Brasil, Revee, se presentó para la concesión del estadio, que se puso en licitación por el Municipio de General Pueyrredón para su remodelación.

Este martes se realizó la apertura de sobres de la licitación pública convocada por el Municipio de General Pueyrredón para la remodelación del recinto, al igual que el Polideportivo Islas Malvinas y las áreas comunes del predio. En esta instancia se presentó el Grupo Revee, perteneciente a un fondo de inversión de Brasil, junto al grupo Pro Enter de Argentina, que propusieron un ambicioso proyecto de modernización integral.

El intendente de Mar del Plata viralizó la noticias en redes sociales

El proyecto de Revee no solo incluye la recuperación completa del Estadio Mundialista, la modernización del Polideportivo y una renovación general de todo el entorno, sino que también se suman zonas gastronómicas, de retail, de gaming y tiene el aval de la AFA para que el Minella reciba a todas las selecciones nacionales.



“Esto es mucho más que un Estadio y un polideportivo. Es entender que el Estado no puede seguir gastando plata de los contribuyentes en mantener este tipo de estructuras. Porque lo hace mal y no agrega nada de valor para la ciudad", aseguró Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. En la misma línea, detalló: "Por eso celebramos que un grupo de las dimensiones de Revee haya decidido presentarse con una propuesta millonaria, para transformar una zona y convertir a Mar del Plata en un nuevo polo de eventos deportivos y culturales de primer nivel”..

Otro dato clave es que Revee presentó su propuesta acompañada del aval de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con quien mantiene un convenio de colaboración que prevé la utilización del Estadio Minella por parte de todas las selecciones nacionales.