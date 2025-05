Así están los Playoffs de la NBA, con el campeón Boston eliminado

Y no pudo ser. A pesar del "milagro" de hace un par de días en Boston, los Celtics no han podido repetir triunfo en el Madison Square Garden de New York y, tras recibir una "paliza" por los Knicks por un contundente 119 a 81, han quedado eliminados en semifinales de la Conferencia Este (4 a 2) de una fabulosa NBA 2024/2025, y no podrán defender el anillo conquistado brillantemente la temporada pasada.

La lesión de su gran estrella, Jayson Tatum, que se rompió el tendón de Aquiles en el tramo final del cuarto partido de esta serie, ha pesado demasiado en unos Celtics en los que, además, varios de sus jugadores (Porzingis, Holiday, entre otros) tampoco han mostrado su mejor versión en esta serie.

En la otra cara de la moneda, los Knicks se han clasificado, por primera vez en los últimos 25 años, para disputar la final de la Conferencia Este. Y lo harán ante un rival con el que tienen varias cuentas pendientes, tanto en la actualidad como a nivel histórico: los Indiana Pacers, precisamente, su rival la última vez que se clasificaron para la penúltima ronda por el título en 1990.

Y si en el Este ya se conocen los dos protagonistas de la Final de Conferencia, en el Oeste sabemos uno, los Minnesota Timberwolves, que se deshicieron sin problemas de también mermados (al igual que Boston) Golden State Warriors sin Stephen Curry, por un claro 4 a 1.

Oklahoma City Thunder ante Denver Nuggets, juegan este domingo el séptimo juego

Los playoffs de la conferencia Oeste de la NBA continúan con un partido de infarto que seguramente generará muchas expectativas ya que definirá un cupo a la gran final en donde los Minnesota Timberwolves esperan con tranquilidad.

Los Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic visitarán en el estadio Paycom Center al Oklahoma City Tunder, igualen la serie 3 a 3, en un partido que se vivirá como una auténtica final, en donde uno de los dos se quedará con el pase a la gran final, y el otro se quedará con las manos vacías.

El partido se disputará este domingo 18 de mayo de 2025 a partir de las 16.30 (hora de Argentina) en el estadio Paycom Center de Oklahoma, y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN2 y de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.