Ajuste de cuentas salvaje: lo torturaron, lo mutilaron y pudo escapar ensangrentado

Una noche de horror en el barrio

La tranquilidad del barrio Gobernadores Neuquinos, en San Martín de los Andes, se rompió este miércoles por la noche con un hecho de una violencia extrema. Un joven de 34 años fue víctima de una brutal tortura dentro de su propia casa, donde un grupo armado lo mantuvo maniatado y lo atacó sin piedad.

Mutilado y con heridas por todo el cuerpo

Los agresores lo golpearon, lo hirieron con armas blancas y hasta le cortaron tres dedos de una mano. La víctima quedó ensangrentada, con lesiones graves en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.

La desesperada huida

A pesar de la brutalidad del ataque, el joven logró escapar de la vivienda y llegó hasta la casa de su madre, donde cayó desplomado en el piso. Su hermana pidió ayuda y fue en ese momento cuando intervino la Policía.

El operativo policial

El Sistema Integrado de Emergencias lo trasladó de urgencia al hospital, donde permanece internado y recuperándose de las terribles heridas. En la vivienda donde estuvo cautivo, los investigadores hallaron abundante sangre, evidencia del nivel de violencia al que fue sometido.

La pista de un auto rojo

Según los primeros datos, los atacantes se movilizaban en un Volkswagen Vento rojo. Horas más tarde, ese vehículo fue localizado en el barrio Chacra 30, con cinco ocupantes: tres hombres, una mujer y un menor. Todos fueron demorados y el auto quedó secuestrado.

Hipótesis que estremece

La principal sospecha apunta a un ajuste de cuentas relacionado al narcotráfico. La Justicia deberá confirmar esta línea de investigación, pero la brutalidad del hecho refuerza la hipótesis de un ataque planificado y con un mensaje mafioso.