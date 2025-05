Con uno menos, Racing ganó y eliminó a Newell's del certamen

Racing Club de Avellaneda sufrió de gran manera ante un adversario con la obligación de ganar pero logró triunfar por 1 a 0 sobre Newell's Old Rosario, La Lepra no logró aprovechar otros resultados y quedó afuera de los Playoffs del Torneo Apertura 2025. La Academia, que disputó toda la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Santiago Sosa, logró una agónica victoria por el gol en contra de Saúl Salcedo a tres minutos del pitazo final.

El equipo de Gustavo Costas reafirmó su gran momento y, pese a la inferioridad numérica durante gran parte del juego, consiguió una nueva victoria que le permite ingresar de la mejor manera posible a la Fase Final del certamen, con la chance de ser local en los octavos de final.

La historia empezó con una sólida actuación del dueño de casa, que coqueteó con ponerse en ventaja pero que no encontraba respuestas a un excelso Keylor Navas; con un final a la etapa inicial donde se encontró con la polémica expulsión de Santiago Sosa por doble amonestación. Una sanción disciplinaria que rápidamente inspiró a la Lepra, que cerró ese capítulo con una clarísima ocasión que por meros centímetros no rompió las tablas.

Fabbiani no dudó en lanzar todo lo que tenía al campo de juego para ir en búsqueda de una victoria (a sabiendas que la fortuna estaba de su lado y solo se recibían buenas noticias de La Paternal, Mendoza y Banfield) pero su incansable esfuerzo en el segundo tiempo no encontró el tanto que tanto buscaba y que le hubiera clasificado a los Playoffs, con errores a la hora de definir y una brillante salvada de Arias para repeler el peligro del tiro libre de Banega.

Con 42 minutos en la etapa complementaria es que llegaría el esperado primer gol de la tarde pero el mismo no sería para la escuadra rosarina sino para Racing, aunque el mismo llegó por el gol en contra de un hombre de la visita. En su afán de despegar es que Salcedo termina por impactar la pelota y encontrar mal parado a Navas, que nada pudo hacer para salvar la pelota y decretó el 1 a 0 parcial y eventualmente definitivo.

Con este resultado, Racing salta al 3° puesto de la Zona A con 28 puntos (a la espera de lo que suceda en los encuentros de Huracán y Tigre) y hoy se vería las caras con Dep. Riestra en los octavos de final. Newell's no logró aprovechar de la dura goleada que recibió Estudiantes y finaliza en el 9° puesto con 19 unidades, a una victoria de meterse dentro de la etapa decisiva del certamen.

En lo que respecta a la Tabla Anual, la Academia salta a la 5° plaza (dentro de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana) mientras que la Lepra permanece en la 16° ubicación, a la espera de mejorar en el segundo certamen del año y revalidar su renacer en las últimas jornadas tras la asunción de su nuevo mandamás.