Le clavó una tijera en la espalda a su expareja: lo juzgan por intento de femicidio en Neuquén

En Neuquén comenzó este lunes el juicio de responsabilidad contra D.A.R., acusado de tentativa de femicidio y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscalía sostiene que el imputado ejerció violencia contra su expareja durante cinco años, hasta que en agosto de 2024 protagonizó dos ataques brutales en menos de 24 horas.

El fiscal del caso, Andrés Azar, relató que el primer episodio ocurrió el 28 de agosto de ese año, cuando el hombre interceptó a la víctima en la vía pública, la insultó y le golpeó la cabeza con una cadena, para luego escapar.

Al día siguiente, volvió a encontrarla en pleno centro de la ciudad. Esta vez, además de amenazarla de muerte, le clavó una tijera en la espalda. El ataque no se consumó gracias a la rápida intervención de personal policial que pasaba por el lugar y lo detuvo.

En ese momento, el acusado lanzó una amenaza directa: “Yo voy a salir, esto no va a quedar así. Yo entro y salgo por la otra puerta”.

La fiscalía le atribuyó los delitos de lesiones leves y tentativa de homicidio (femicidio), ambos agravados por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real y en carácter de autor.

D.A.R. permaneció detenido con prisión preventiva durante toda la investigación. La medida fue prorrogada en varias oportunidades debido al riesgo de fuga, el peligro de entorpecimiento de la causa y la necesidad de resguardar la integridad física de la víctima.

El juicio, que se desarrolla ante las juezas Carina Álvarez y Patricia Lupica Cristo y el juez Nazareno Eulogio, continuará en los próximos días. Una vez finalizado el debate, el tribunal deberá decidir si el acusado es penalmente responsable de los delitos que se le imputan.