Cuál es la deuda más grande que tenía Jorge Lanata y que deberán pagar sus hijas y Elba Marcovecchio

La herencia de Jorge Lanata sigue generando titulares y tensiones. Ahora salió a la luz una deuda millonaria que, según trascendió, involucra directamente a sus herederas y a su viuda, Elba Marcovecchio. El dato fue revelado en el programa A la Tarde y encendió el debate sobre el complejo panorama económico que dejó el periodista.

De acuerdo con la información difundida, Radio Mitre, emisora donde Jorge Lanata trabajó durante años, reclama el pago de 300 mil dólares. Esa cifra sería el remanente de un préstamo total de 600 mil dólares otorgado en 2022, del cual solo se habría cancelado la mitad antes de su fallecimiento.

El periodista Luis Bremer detalló que el monto pendiente no es menor y que el destino de esos fondos habría sido la adquisición de un departamento. Tres personas cercanas a la pareja sostienen que la propiedad en cuestión es la misma donde actualmente vive Elba Marcovecchio.

Según estas versiones, Jorge Lanata habría pedido que el inmueble quedara a nombre de su esposa para evitar futuros inconvenientes con el reparto de bienes. “Este departamento tiene que quedar a nombre tuyo porque es para tus hijos”, habría dicho. Sin embargo, este gesto ahora se convierte en un foco de conflicto, ya que la propiedad no figura en la herencia, pero la deuda sí recae sobre todos los herederos.

En el plano legal, la emisora inició una acción judicial para recuperar el dinero pendiente. El abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, expuso en la presentación que la acreencia proviene de un contrato de mutuo firmado con Lanata el 22 de noviembre de 2022 y que la suma “se encuentra impaga, tornando exigible la misma”.

Lo más llamativo es que, según se comenta, algunas de las hijas del conductor se habrían enterado de la deuda a través del programa televisivo, lo que sumó malestar y desconcierto. Esto no solo agrava las tensiones familiares, sino que también deja en evidencia que no todos conocían el estado real de las finanzas del periodista.

Mientras tanto, circulan distintas versiones sobre cómo se cubrió la otra mitad del préstamo. Algunos apuntan a que Elba Marcovecchio aportó fondos propios, otros a que el dinero provino de operaciones inmobiliarias anteriores. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Con un proceso sucesorio cada vez más enredado y diferencias familiares a la vista, el caso promete nuevos capítulos. La deuda, lejos de ser un asunto cerrado, podría convertirse en el principal punto de fricción en la batalla por la herencia de Jorge Lanata.