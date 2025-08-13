Más ataques rusos con misiles y drones en Ucrania: al menos 6 muertos

Ataques rusos con misiles y drones causaron al menos seis muertos y 15 heridos en regiones de Ucrania días antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para mantener conversaciones de paz.

Moscú lanzó al menos 49 aviones no tripulados de ataque del tipo Shahed, así como dos misiles balísticos Iskander-M o KN-23 durante la noche, dijo la fuerza aérea ucraniana. Las defensas aéreas lograron destruir o inutilizar al menos 32, con varios impactos directos.

Cuatro personas murieron en la región de Jersón con un muerto y cuatro heridos en una serie de ataques con drones dirigidos contra zonas residenciales. Otros ataques mataron a una persona en el pueblo de Chornobaivka y a dos civiles en un coche en la ciudad de Beryslav, añadió Prokudin.

Los ataques tuvieron como objetivo zonas residenciales e infraestructuras y destruyeron un rascacielos, cinco casas, una torre de telefonía móvil y varios vehículos. En la región de Donetsk, los ataques mataron a dos personas en Kostiantynivka e hirieron a otras diez, según escribió el gobernador Vadym Filashkin.

Otra persona resultó herida tras los ataques contra la ciudad de Vasylivka, en la región de Zaporiyia. En total, Moscú llevó a cabo 529 ataques contra 10 asentamientos a lo largo del día.

Rusia ha seguido atacando Ucrania a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego. El viernes 15 de agosto, Trump se reunirá con Putin en Alaska en el primer encuentro cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y Rusia desde la invasión a gran escala de su vecino por parte de Moscú en febrero de 2022.

A pesar de las conversaciones, las tropas de Moscú han lanzado una ofensiva repentina en el este de Ucrania en los últimos días, según los informes. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de que Moscú está "redesplegando sus tropas y fuerzas" para lanzar nuevos ataques contra su país, a pesar de los esfuerzos externos por mantener conversaciones que avancen hacia un alto el fuego.