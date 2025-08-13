Otra vez un choque en Avenida Argentina y Leloir, la calle que tiene fama de "pista de carreras"

La mañana arrancó con otro susto

Cerca de las 8:10, en la esquina de Avenida Argentina y Leloir, un Chevrolet Corsa y una Volkswagen Amarok protagonizaron un fuerte choque que dejó ambos vehículos cruzados en la calzada. El tránsito se volvió un caos y personal municipal tuvo que ordenar la circulación para evitar nuevos incidentes.

El Corsa quedó detenido sobre la avenida, justo antes de la senda peatonal, mientras que la Amarok terminó atravesada sobre Leloir, entre ambas manos. Los conductores salieron ilesos, pero los daños materiales fueron importantes: cubiertas rotas, capot destruido y laterales abollados.

Una calle cada vez más peligrosa

Este cruce no es nuevo en la lista negra de siniestros de la ciudad. Hace apenas unos días, en mejorinformado.com contamos cómo los controles de tránsito detectaron vehículos que circulaban a más de 100 km/h en pleno centro, sobre esta misma avenida.

Aunque hay semáforos y alta circulación peatonal, la velocidad excesiva se volvió parte de la rutina. El riesgo de choques graves es permanente, y el de esta mañana lo demuestra una vez más.

Un historial que asusta

En este mismo sector ya hubo accidentes de alto impacto, como el choque y vuelco de una ambulancia que dejó seis heridos, entre ellos una paciente que lamentablemente falleció días después.

Este fin de semana una camioneta se cruzó de carril y terminó incrustada contra la parte trasera de un camión que descargaba insumos en una panadería.

Cada incidente vuelve a abrir la misma pregunta: ¿cuántos accidentes más tienen que pasar para que se tomen medidas efectivas?