Ruidos, explosiones y motos sin control: operativo nocturno en Cipolletti terminó con 20 vehículos retenidos

En Plaza Arroba ya no se podía descansar. Las explosiones de escapes modificados, el ruido constante de motos acelerando y el tránsito desordenado se habían vuelto parte de la rutina nocturna. Los vecinos lo venían denunciando desde hace semanas, y finalmente hubo respuesta: un operativo conjunto entre la Policía de Río Negro y agentes de Tránsito Municipal terminó con el secuestro de 20 vehículos en pleno centro de Cipolletti.

La intervención se realizó de forma sorpresiva en Plaza Arroba y Plaza San Martín, dos puntos donde el movimiento nocturno suele intensificarse. El objetivo fue claro: controlar motos y autos que circulaban sin documentación o con modificaciones que alteran la convivencia.

Durante el operativo se revisaron vehículos estacionados en las calles cercanas. Se retuvieron 18 motos y 2 autos, la mayoría con escapes antirreglamentarios que provocaban explosiones y ruidos fuertes. También se detectaron faltas por documentación incompleta o directamente inexistente.

Los controles apuntaron a recuperar la tranquilidad en espacios públicos donde suelen reunirse familias y vecinos. En Plaza Arroba, el reclamo era constante: el ruido no permitía descansar ni disfrutar del lugar. Según fuentes municipales, este tipo de infracciones se repite con frecuencia en zonas de alto tránsito nocturno.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo forma parte de los operativos “Noche Segura”, y que se mantendrán los controles en distintos puntos de la ciudad. Además, se reforzará el trabajo conjunto con organismos municipales para garantizar el cumplimiento de las normas y preservar el uso responsable del espacio urbano.