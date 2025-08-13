Un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra un vehículo sobre la Ruta 22

Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 5:10 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de YPF Agro, en Roca. Personal policial que acudió al lugar constató la presencia de un vehículo Volkswagen Gol Power y una motocicleta marca Rowser NS200, sin dominio. El conductor del automóvil, un hombre de 43 años domiciliado en Fernández Oro, manifestó que circulaba en sentido este-oeste cuando sintió un impacto en la parte trasera del rodado. A raíz de la colisión, el auto realizó una maniobra de rombo y terminó detenido en la banquina norte, con su frente orientado hacia el este.

En la banquina sur de la ruta se halló la motocicleta tendida sobre el suelo, junto a su conductor, un hombre de 28 años domiciliado en el barrio Mosconi, en Roca. El joven se encontraba consciente al momento de ser asistido por personal médico del Sistema de Emergencias (SIARME), que llegó al lugar con una ambulancia para brindar atención primaria. Según el reporte policial, el motociclista fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado al hospital para una evaluación más profunda, aunque no se informaron lesiones de gravedad.

El impacto se habría producido cuando la motocicleta, por razones que aún se investigan, colisionó contra la parte trasera del automóvil. La maniobra generó el desplazamiento del vehículo hacia la banquina, sin que se registraran otros rodados involucrados. Personal de Tránsito y efectivos de la Policía de Río Negro trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes. El tránsito fue parcialmente interrumpido durante la intervención, aunque no se generaron mayores demoras debido al horario en que ocurrió el hecho.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los conductores presentaba signos de alcohol en sangre y que ambos contaban con documentación personal. Sin embargo, la motocicleta no tenía dominio colocado, lo que será evaluado por la fiscalía interviniente. El conductor del Gol Power no sufrió lesiones y permaneció en el lugar colaborando con el procedimiento. La Policía tomó testimonios y realizó el relevamiento fotográfico de la escena, mientras se aguarda el informe médico completo del joven herido para determinar el grado de afectación y las posibles causas del siniestro.