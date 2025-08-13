Advíncula en la incertidumbre tras cambios tácticos de Russo

La situación de Luis Advíncula en Boca Juniors se torna cada vez más incierta, luego de que el entrenador Miguel Ángel Russo implementara modificaciones tácticas en la defensa. Estas novedades generaron dudas sobre la continuidad del futbolista peruano en el equipo titular.

El periodista Augusto César informó a través de su cuenta de Twitter que durante un entrenamiento se observaron movimientos que evidencian una reestructuración en la línea defensiva del conjunto xeneize, donde Advíncula no parece formar parte de los planes inmediatos.

Esta situación pone en jaque la permanencia del lateral derecho, quien hasta el momento había tenido un rol importante en el plantel. La decisión del cuerpo técnico podría estar vinculada a un cambio de esquema o a la búsqueda de nuevas opciones en esa zona del campo.

Advíncula, que llegó con grandes expectativas a Boca Juniors, ahora enfrenta un momento complicado en su carrera dentro del club. La incertidumbre crece mientras el equipo se prepara para los próximos compromisos oficiales.

El futuro del peruano en Boca parece estar en la balanza, a la espera de definiciones que podrían marcar un giro en su trayectoria profesional.