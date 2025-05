La insólita promesa de Diego Pérez si Platense sale campeón del Torneo

El actor y humorista Diego Pérez, reconocido por su amor incondicional a Platense, lanzó una promesa que sorprendió a todos en la previa de la gran final del Torneo Apertura 2025 frente a Huracán: aseguró que, si el “Calamar” se consagra campeón, iniciará un estricto plan para bajar 10 kilos y hasta se animó a compararse con el velocista jamaiquino Usain Bolt.

“Si llega a salir campeón Platense me pongo en campaña para bajar 10 kilos, que lo necesito por salud. Me pongo en campaña el lunes que viene. 10 kilos. Si puedo más, más. Pero con 10 kilos, me pongo a correr con Usain Bolt”, afirmó con humor en declaraciones radiales.

Pérez, uno de los hinchas más célebres del conjunto de Vicente López, no esconde su fanatismo por el club marrón y blanco. A lo largo de su carrera, ha llevado los colores del Marrón en su corazón y también en varios programas de televisión. Su presencia en el estadio Ciudad de Vicente López es habitual, y en más de una ocasión ha expresado que el club forma parte de su identidad.

La final entre Platense y Huracán, que definirá al campeón del torneo, tiene en vilo a los hinchas de ambos equipos. El conjunto de Vicente López buscará hacer historia y coronarse tras una campaña sólida que despertó la ilusión del pueblo calamar.

Más allá de lo futbolístico, las promesas de los hinchas se multiplican en la previa. Y la de Diego Pérez se volvió viral por el tono divertido pero con un trasfondo de salud y superación personal. “Lo necesito por salud”, repitió, dando cuenta de que el fútbol puede ser también un motor de cambio positivo.