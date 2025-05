Deportivo Riestra goleó 3-0 a Godoy Cruz y lo eliminó del Torneo Apertura

Deportivo Riestra se impuso con contundencia por 3-0 a Godoy Cruz en Bajo Flores, en el marco de la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, el "Malevo" no solo logró un importante triunfo, sino que dejó al "Tomba" fuera de la lucha por los playoffs.

El encuentro arrancó con polémica, ya que Antony Alonso había marcado el primer gol del partido, pero el tanto fue anulado por un offside previo de Alexander Díaz. Además, Godoy Cruz reclamó un penal por una mano de Nicolás Sansotre dentro del área, pero el árbitro Nicolás Lamolina no sancionó la infracción.

Finalmente, a los 36 minutos del primer tiempo, Riestra se adelantó en el marcador. Una gran asistencia de Díaz permitió a Alonso marcar el 1-0 para el local. El "Tomba" estuvo cerca de igualar en el segundo tiempo, pero un disparo de Agustín Auzmendi dio en el travesaño.

A los 14 minutos del complemento, Riestra amplió su ventaja con un penal ejecutado por Milton Céliz. Aunque Franco Petroli adivinó el disparo, Céliz aprovechó el rebote y anotó el 2-0. A poco del final, Braian Guille selló la goleada con un remate cruzado que puso el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Riestra quedó momentáneamente en el quinto lugar de la zona, con 24 puntos, y se clasificó a los octavos de final. Ahora, espera el resultado de Platense, que este domingo se enfrenta a Gimnasia. Por su parte, Godoy Cruz quedó eliminado y no podrá disputar los playoffs.

Riestra, con la mirada puesta en el futuro, se prepara para enfrentar a Huracán en octavos de final, mientras que Godoy Cruz se despide de la competición tras no poder meterse entre los ocho mejores.